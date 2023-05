Conheça novo avião de Hulk, do Atlético, avaliado em quase R$ 40 milhões

Artilheiro do Atlético nesta temporada, Hulk adquiriu uma nova aeronave. Nessa quinta-feira (4), o atacante foi ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para receber o Hawker 400XP PS-HLK.

O avião passou por modificações e foi personalizado com o nome do jogador. Jatos do mesmo modelo são encontrados por até R$ 40 milhões.

O modelo Hawker está no mercado desde os anos 70 e a série XP é produzida desde 2003. Com dois motores, o jatinho é ideal para viagens curtas e pode alcançar até 800km/h.

A nova aeronave de Hulk tem autonomia para fazer viagens de 2.500 quilômetros com até seis passageiros. Frequentemente, o atacante do Atlético aproveita os momentos de folga pra viajar até a Paraíba, onde nasceu e tem vários negócios.