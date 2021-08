Os veículos elétricos estão aparecendo no mercado com as mais variadas opções de preço, tamanho, autonomia. Mas a startup Breda, uma empresa holandesa focada em mobilidade urbana, anunciou um tipo de carro elétrico focado em pequenos descolacamentos, que tem um uso tão simples, que pode ser dirigido por qualquer um. E o melhor, seu motor dispensa a necessidade de que o motorista tenha uma habilitação.

Super econômico, o Squad pode andar até 100 quilômetros com uma única carga e dispensa a “CNH”, pelo menos no seu país de origem, devido a sua velocidade de operação, que é bem baixa. Projetado para apenas duas pessoas, o motorista e um passageiro, ele parece muito com os tradicionais carrinhos de gof, e foi projetado pensando em atender moradores da Europa que andam, em média, 12 quilômetros por dia em seus trajetos mais comuns para a escola, faculdade e trabalho.

Com capacidade de recarregamento solar, o Squad pode armazenar até 20 quilômetros em condições normais, enquanto no carregamento tradicional dos carros elétricos sua autonomia sobe para 100km. Em termos de desempenho, o carrinho pode alcançar velocidade de até 45 km/h graças aos motores eletrificados que geram 5cv de potência em cada roda, que funcionam de maneira independente.

O chassi do Squad foi homologado para duas pessoas, mas a Breda já pensa em uma versão com capacidade para quatro ocupantes. A estrutura do carrinho é feita com um alumínio bem leve e resistente e é possível fechar as janelas em dias chuvosos, abrigando no teto a placa de captação de energia solar que permite o recarregamento sem necessidade do uso da tomada. Em pré-venda na Europa, ele está sendo comercializado por € 5.750 Euros (aproximadamente R$ 35.115,82, na cotação atual), e a Breda pretende estender a venda à outros mercados como nos Estados Unidos, Ásia e até o Brasil.