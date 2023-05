“Conhecendo mais o TCE-MS” reúne servidores em grupo de estudos

Servidores que compõem a Escola Superior de Controle Externo (Escoex), e da Diretoria de Comunicação (Dicom) do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, iniciaram na quinta-feira (18), o projeto “Grupo de Estudos: Conhecendo mais o TCE-MS”. A iniciativa do diretor-geral da Escoex, conselheiro Marcio Monteiro, tem como objetivo oportunizar a esses servidores específicos que atualizem e aprimorem seus conhecimentos sobre as competências legais, procedimentos e práticas desenvolvidas por cada setor da Corte de Contas.

O grupo de estudos iniciou com a apresentação da coordenadora-geral da Escoex, professora Sandra Rose, que explicou as competências da Escola de Contas. “Mostramos hoje o planejamento e desenvolvimento das ações educacionais promovidas pela Escola de Contas. Aperfeiçoando os conhecimentos, os servidores poderão prestar serviços com ainda mais qualidade”.

Em seguida, a chefe da Dicom, Alexsandra de Oliveira, apresentou sobre como é realizado o trabalho da Comunicação Institucional no Tribunal de Contas, desde a parte estrutural (organograma) e o Plano de Comunicação.

De acordo com a coordenação, o grupo de estudos será realizado às terças-feiras, das 8h às 9h. E para semana que vem, os servidores vão estar conhecendo mais sobre o Controle Externo, que deverá ser apresentado pelo diretor da Secretaria de Controle Externo (Secex), Eduardo dos Santos Dionizio.