Conmebol divulga nova data para final da Copa Libertadores

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (24) uma nova data para a decisão da Copa Libertadores. A grande final do torneio, marcada inicialmente para o dia 11 de novembro, será realizada uma semana antes, dia 4.

A final da Copa Libertadores será disputada em jogo único, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O estádio já recebeu a decisão de 2020, vencida pelo Palmeiras contra o Santos.

Já a final da Copa Sul-Americana continua com a mesma data. A competição será finalizada no dia 28 de outubro, em Montevidéu, no Uruguai. O estádio da partida ainda não foi definido.

