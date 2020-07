Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul a nomeação de 253 policiais penais. Os candidatos aprovados no concurso de 2016 passaram por curso de formação e estavam aguardando a nomeação.

🔸O SINSAP/MS, juntamente aos alunos aprovados, realizaram diversos atos em todo Estado pedindo a nomeação e participaram de diversas reuniões com autoridades, prefeitos, vereadores e deputados, para garantir apoio à causa.

O Sindicato agradece ao Governo do Estado de MS e todas as autoridades, com quem alunos e o presidente do SINSAP/MS estiveram reunidos, que se empenharam para que a nomeação ocorresse.

“Foi uma luta conjunta. A nomeação desses policiais penais ameniza um pouco a defasagem de servidores que temos atualmente no sistema penitenciário”, ressalta o presidente do SINSAP/MS, André Santiago.

A publicação do Diário Oficial pode ser conferida no site a partir da página 72: https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO10239_30_07_2020

O SINSAP/MS ainda espera que seja aberta nova turma de curso de formação para os 416 remanescentes do concurso, já que o sistema penitenciário continua com déficit em Mato Grosso do Sul. São apenas 1,7 mil policiais penais no Estado.

O CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) recomenda que para a segurança dos presídios e servidores, o sistema carcerário conte com um agente para cada cinco detentos. Um déficit de aproximadamente 8 mil servidores em Mato Grosso do Sul.

Parabéns aos novos Policiais Penais!