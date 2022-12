Com penduricalhos de até R$ 181 mil, conselheiros afastados do TCE-MS vão receber sem trabalhar. Iran Coelho das Neves, Ronaldo Chadid e Waldir Neves, chegaram a receber até R$ 181,5 mil em penduricalhos em um único mês de 2022. De acordo com a corte, os valores representam benefícios. Além do salário bruto de R$ 35,4 mil.

Os dados do Portal da Transparência do TCE estão desatualizados com informações somente até agosto. Contudo de abril até agosto os três receberam a soma de R$ 1,1 milhão além dos benefícios e os salários previstos em lei. O Presidente da corte, Iran Coelho das Neves recebeu R$ 181,5 mil em abril. De maio a agosto, foi pago o mesmo montante: R$ 60,2 mil gerando um total de R$ 422,7 mil.

Iran renunciou na segunda-feira (12) à presidência do TCE-MS e declarou que não irá concorrer a reeleição. Em cinco meses Waldir Neves acumulou R$ 409 mil. Em abril, foram R$ 162,1 mil e em junho, foram R$ 79,4 mil. Em maio, julho e agosto, o montante pago foi de: R$ 55,8 mil. Ronaldo Chadid no mesmo período recebeu R$ 351,6 mil. E em abril, foram R$ 119,1 mil e nos demais meses, R$ 58,1 mil.