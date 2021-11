Com aprovação de 10 projetos que devem injetar pouco mais de R$ 45 milhões em investimentos no desenvolvimento da Capital para gerar 292 empregos diretos, o Codecon – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande realizou na manhã desta terça-feira (23) sua reunião ordinária de número 188.

Presidida por Rodrigo Terra, titular da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), a reunião de hoje contou com presença de 14 conselheiros. Um dos temas importantes debatidos na reunião do Codecon foi a necessidade do conselho ser mais criterioso quanto à aprovação e doação de áreas públicas às empresas.

“Este conselho tem grande responsabilidade quando analisa e aprova benefícios às empresas através da Lei do Prodes. Por isso, temos que ser mais criteriosos quando a provamos doação de áreas com extensão maior do que a real necessidade da empresa solicitante”, afirmou Rodrigo Terra, destacando que atualmente faltam áreas públicas para doação “mas a Prefeitura já está trabalhando para criação de novos pólos.”

Ronan de Souza Salgueiro, conselheiro representando o Sindicato Rural, considera significativa a participação do Codecon no fortalecimento do setor produtivo da Capital. “A diversidade de conhecimento dos conselheiros agrega valor às decisões que aqui são tomadas”, afirmou Ronan, destacando a ajuda que o conselheiro proporciona ao empresário quando visita a empresa proponente dos benefícios, avaliando se os termos da carta consulta estão de acordo com a lei do Prodes.

Projetos aprovados

As empresas que tiveram seus pedidos aprovados para receber os benefícios solicitados são as seguintes:

Zizo 2000 Sistemas Eireli – Fabricação de artigos de serralheria, promoção e realização de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução, entre outros. Essa empresa pretende investir R$ 382.640,00 para criar 10 novos empregos diretos;

Berton Reciclagem e Preservação Ambiental – Recuperação de materiais plásticos, coleta de lixo, comercialização de materiais recicláveis, gestão de resíduos industriais e comerciais. O investimento fixo aqui será de R$ 6 mi, com compromisso de criar 130 novos empregos diretos.

Worker Engineering Construções Ltda – Construção de edifícios, obras de fundação, administração de obras, representante comercial, dentre outros. Essa empresa pretende investir R$ 3 mi para criar 60 novos empregos diretos.

Zero Hum – Logística e Transportes Ltda – Transportes rodoviários municipal, intermunicipal, interestadual e internacional de cargas em geral, entre outros. Está proposto investimento de R$ 8 mi, visando criar 15 novos empregos.

Sementes Pastoforma Ltda – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas. Investimento previsto bate na casa dos R$ 20 mi, visando criar 22 novos empregos.

Quality Com. de Autopeças Importação e Exportação Ltda – Comércio atacadista, importação e exportação de peças e acessórios para veículos automotores, ferramentas e máquinas manuais e elétricas. Nesse caso o investimento será de R$ 1,5 mi para criar 15 novos empregos diretos.

Klein e Figueira Oncologia Ltda – Cancerologia cirúrgica, cancerologia clínica, entre outros. Investimento de R$ 3,5 mi para criar 4 novos empregos.

Santa Engenharia e Indústria – Engenharia, Ind. e Comércio de artefatos de concreto. O investimento fixo previsto é de *)) mil para criar 26 novos empregos.

LTF Distribuidora de Bebidas Eireli – Comércio varejista de mercadorias com predominância em produtos alimentícios. O projeto prevê R$ 2 mi de investimento para criar 10 novos empregos. As vagas de empregos serão ofertadas pela Funsat.