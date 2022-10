O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Mato Grosso do Sul (OAB/MS), deliberou, em sessão extraordinária nesta quarta-feira (5), os integrantes da lista sêxtupla para o preenchimento da vaga de Desembargador destinada à advocacia do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Ao todo, 10 candidatos participaram do pleito e, ao final, das apresentações aconteceu a votação. Compõem a lista sêxtupla para vaga pelo Quinto Constitucional os seguintes advogados (as): Ary Raghiant, Alexandre Ávalo, Fabíola Marquetti, Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, Felipe Cazuo Azuma e Kelly Guimarães de Mello.

O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira agradeceu a participação de todos e parabenizou os escolhidos pela lista sêxtupla. “É um momento muito importante, histórico, porque pela primeira vez temos a paridade de gênero na composição da lista. Meu agradecimento aos Conselheiros que sempre trabalham com responsabilidade e comprometimento em prol dos legítimos interesses da advocacia. Parabenizo a todos os candidatos que prestaram sua biografia a esta casa neste momento tão importante e, em especial, aos escolhidos na lista sêxtupla”.

A lista será entregue ao TJMS para a escolha da lista tríplice e então cabe ao Governador escolher o novo Desembargador da Corte.