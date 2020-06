Tomaram posse nesta terça-feira (23), os 32 membros do Conselho Municipal da Educação durante ato realizado no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação. Formado por representantes de entidades governamentais e não-governamentais, o objetivo do Conselho é garantir a participação e o compromisso da sociedade civil na fiscalização da aplicação legal e efetiva dos recursos públicos, na construção de diretrizes educacionais e na discussão para definição de políticas educacionais.

Os conselheiros também trabalham para assegurar a qualidade do ensino, acompanhando os projetos pedagógicos. Na Rede Municipal de Ensino, a atuação do CME abrange do Ensino Infantil até o 9º ano. Já na rede privada, apenas a Educação Infantil tem esse acompanhamento do Conselho.

Além da educação pública municipal, o Conselho conta com representantes das universidades particulares, públicas, escolas particulares, fórum da educação infantil e ACP.

O Conselho Municipal de Educação de Campo Grande foi criado em 1998, pela Lei nº 3.438/98, mas foi oficialmente instalado no dia 19 de março de 2002.

Foram empossados:

Secretaria Municipal de Educação – SEMED

Titulares: Alelis Izabel de Oliveira Gomes

Suplente: Marluci de Almeida Leite

Titular: Itamar Soares de Arruda

Suplente: Heraldo Stockler Bojikian

Titular: Nilce Rozely Santana de Sousa Krieger

Suplente: Adriano da Fonseca Melo

Educação Infantil da Iniciativa Privada

Titular: Teruko Misuzaki Massago

Suplente: Luiza Yoshie Nakaia Kinoshita

Entidade Classista de Professores do Município – ACP

Titular: Lilian Cristiane Teles da Rosa Herrera

Suplente: Francisca Fátima de Oliveira

Titular: Zélia Aparecida dos Santos Aguiar

Suplente: Gilvano Kunzler Bronzoni

Educação Especial da Instituição Pública Municipal

Titular: Lizabete Coutinho de Lucca

Suplente: Marili Terezinha Sangalli

Ensino Superior da Iniciativa Privada

Titular: Ana Paula Zaikievicz Azevedo

Suplente: Nadia Bigarella

Ensino Superior do Poder Público

Titular: Patrícia Alves Carvalho

Suplente: Milene Bartolomei Silva

Conselho de Diretores e Diretores-Adjuntos das Escolas Municipais

Educação Infantil – EMEIs

Titular: Elisangela Melo da Silva

Suplente: Ana Cristina Cantero Dorsa Lima

Ensino Fundamental e Médio das Instituições Municipais de Ensino

Titular: Aristóbulo dos Anjos Castro Neto

Suplente: Francisley Galdino da Silva

Educação Infantil do Ensino Público Municipal

Titular : Waldir Leonel

Suplente: Mônica de Oliveira Inácio Prestes

Titular: Leuza de Melo Secch

Suplente: Denise Tomiko Arakaki Takemoto

Ensino Fundamental do Ensino Público Municipal

Titular: Maria José do Amaral

Suplente: Evanir Bordim Sandim

Fórum Permanente de Educação Infantil de MS- FORUMEI/MS

Titular: Ana Paula Gaspar Meli

Suplente: Mariete Félix Rosa

Administração Municipal

Titular: Rosimeire Leal de Oliva

Suplente: Isabel Cristina Corrêa