Consolidamos o Mato Grosso do Sul como potência agroambiental. Um estado que produz com tecnologia, preserva o meio ambiente e tem papel essencial na promoção da segurança alimentar do nosso país. A afirmação do presidente do SRCG (Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho), Alessandro Coelho, abriu a programação dos 70 anos da entidade, em evento que reuniu, de forma híbrida, autoridades locais e nacionais.

“Fazemos isso com união e participação inclusiva. Com o trabalho duro dos produtores rurais, mudamos a realidade do Brasil, que dependia de importações para alimentar seu povo quando este sindicato foi fundado e, hoje, leva alimento a tanta gente”, completou Coelho.

Entre os convidados do evento, para debater o agronegócio, estava o jornalista Alexandre Garcia, que participou de maneira virtual e teceu críticas àqueles que menosprezam a agropecuária, remetendo tarefas que não condizem com o setor. “Presenciamos uma publicidade negativa no exterior, como se (o produtor brasileiro) desmatasse tudo, colocasse fogo na Amazônia, dizendo que a gente persegue índio. São esses apátridas brasileiros, que fazem mal para nosso país, principalmente na Europa. É uma coisa incrível, mobilizam-se para falar mal”.

Durante o evento o Governador de MS, Reinaldo Azambuja, trouxe informações sobre questões logísticas, que devem beneficiar o escoamento da produção nos próximos anos. “A Ferroeste está bem avançada, estamos na fase final do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e, provavelmente em fevereiro do ano que vem, estaremos com leilão na bolsa de valores para saber quem vai conduzir essa obra importante […] Tivemos hoje a confirmação da abertura da licitação, no próximo dia 14, da ponte de Porto Murtinho, que vai concretizar a ligação da Rota Biocêanica, encurtando caminhos e dando mais competitividade ao setor produtivo”, apresentou.

Já a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, aproveitou-se do evento para lembrar de suas participações junto às entidades representativas. “A vida no sindicato é muito importante, você deixa de tratar assuntos pessoais e vai para o coletivo. Eu me lembro muito bem desse sindicato, há muitos anos, época do dr. Hélio Coelho, dona Elza Dória. Passamos por muitos apertos, algumas incompreensões com o campo, reforma agrária, enfim, todos os acontecimentos que nos levaram hoje, a ter essa agropecuária muito mais unida”, pontuou.

“Esse setor que trabalha hoje de maneira tecnificada, é um exemplo para o mundo, mas às vezes nos valorizam pouco no Brasil. Então, para mim, é uma satisfação enorme participar com vocês desta celebração dos 70 anos do Sindicato Rural de Campo Grande”, emendou a ministra, que ainda valorizou o papel do produtor rural no desenvolvimento econômico. “Tenho certeza que com planejamento, ouvindo, dialogando com o Estado, iniciativa privada e produtores rurais, nós vamos caminhar rapidamente para que Mato Grosso do Sul seja cada vez mais um Estado próspero, gerador de emprego e renda para os seus cidadãos”.

O Secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sinalizou o quanto a história do Sindicato se confunde com a história do próprio estado. “Quando a gente participa de sindicatos, federações e associações, a gente não é apenas um telespectador da história, viramos o protagonista, fazemos acontecer. E o que aconteceu com o Sindicato Rural de Campo Grande ao longo desses 70 anos, foi justamente isso, participamos ativamente das decisões e isso contribuiu muito com o nosso Estado, tanto do ponto de vista técnico, como no âmbito político”.

Segundo o diretor tesoureiro do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, o SRCG essencial para o avanço da agropecuária. “Na época que era só Mato Grosso, o Sindicato estava lá, participou dessa divisão, participou da fundação da Embrapa e ajudou a consolidar toda essa pujança que é o nosso Estado hoje”.

Ao vivo, direto do plenário do Senado Federal, o senador da república, Nelson Trad Filho, fez questão de reconhecer o trabalho do Sindicato. “O que posso oferecer é um pouco do nosso trabalho, o nosso mandato está a disposição da classe, no sentido de garantir os direitos de propriedade, fazer valer a legislação vigente do nosso país, para as pessoas que protegem e produzem e que fazem por merecer a nossa admiração”.

As palestras de comemoração dos 70 anos do SRCG, segue diariamente, até o próximo sábado (10). Nesta quinta-feira, debaterão questões políticas e econômicas, já na sexta-feira, representantes da Embrapa Gado de Corte trarão novidades para o setor, e por fim, no sábado, capacitação e participação dos jovens no setor, será o tema o debate, que pode ser acompanhado pelo site: www.srcg.com.br.