Conforme o prometido na manhã de hoje no programa BOCA DO POVO/FM-101.9, pelo diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, Sr. João Rezende Filho, foi depositado no dia de hoje o vale dos funcionários dos transportes coletivos.

O sindicato da classe estava ameaçando não permitir que os coletivos saíssem amanhã das garagens devido ao montante não ter sido depositado.

O fantasma de deixar Campo Grande sem transporte coletivo amanhã (quarta-feira) está definitivamente afastado e a vida segue sua normalidade.