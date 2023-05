Consórcio New Holland espera comercializar mais de R$ 25 milhões em créditos na Agrishow 2023

O Consórcio New Holland, administrado pela Ademicon, espera comercializar mais de R$ 25 milhões em créditos durante a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a Agrishow. A marca levará para o evento, considerado como a principal feira de tecnologia para o segmento da América Latina, suas opções de créditos voltadas aos empresários que desejam adquirir ou renovar maquinário agrícola por meio do consórcio.

A feira, que tem como objetivo apresentar o que há de mais novo em tecnologia agrícola, será realizada em Ribeirão Preto, São Paulo, entre 01 e 05 de maio. O evento, em 2022, reuniu mais de 800 marcas expositoras e mais de 193 mil visitantes, em 520 mil m² de área.

Setor em crescimento

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que o consórcio de veículos pesados registrou de janeiro a março deste ano, uma expansão de 32,7% em cotas vendidas e mais de R$ 10,87 bi em créditos comercializados no trimestre, 22% a mais do que no mesmo período do ano passado. Destaque ainda para as contemplações, que aumentaram quase 26% no trimestre.

New Holland

Aquecido por este mercado, o Consórcio New Holland movimentou mais de R$ 352 milhões em créditos comercializados, de janeiro a março deste ano – valor aplicado, em grande parte, em alta tecnologia no campo. Durante o evento, a marca espera comercializar mais de R$ 25 milhões em créditos.

“Acreditamos muito no potencial do segmento agro e pretendemos mostrar durante a Agrishow, as vantagens ao apostar no consórcio como forma de aquisição e renovação de maquinário agrícola, fidelizando e atraindo novos clientes, pois muitos profissionais do segmento utilizam esta modalidade que oferece baixos custos finais, tem parcelas que se adaptam ao fluxo de caixa do produtor, combinando planejamento financeiro com o agrícola, ao visar a aquisição de bens e serviços”, comenta Mariton Moraes, gerente comercial do Consórcio New Holland.

A Feira

A Agrishow chega a sua 28ª edição em 2023. Uma das maiores feiras agrícolas do mundo vem, ao longo dos anos, expondo o que há mais de moderno em tecnologia, voltada para o mercado agrícola. Nela é possível encontrar as tendências do mercado e as principais inovações no setor do agronegócio.