Consulta pública para elaboração do Orçamento Municipal de 2024 conta com participação de 10,5 mil pessoas

A primeira fase da elaboração do Orçamento Municipal de 2024, que consistia na escolha de prioridades de obras, serviços e ações sociais para a elaboração do orçamento anual do Município de Campo Grande, contou com a participação de 10,5 mil pessoas na consulta pública realizada pela internet. O período de votação ocorreu de 6 a 20 de junho de 2023. O processo é coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb)

“É muito bom ver a participação expressiva da população campo-grandense nesta votação. Nós acreditamos na gestão participativa na construção da cidade que queremos: mais inclusiva, com melhores oportunidades, que atenda

melhor as necessidades daqueles que nela vivem. São os bairros construindo a cidade”, avalia a diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues.

A próxima etapa do Orçamento Municipal 2024 inicia-se nesta segunda-feira (26), quando a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da coordenação do Sistema Municipal de Planejamento (SMP) realiza, às 19h, a reunião pública, de forma híbrida pela plataforma Zoom, com os Conselheiros Regionais das regiões urbanas do Anhanduizinho e do Lagoa. O encontro também acontecerá de forma presencial no Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren, localizado na sede da Planurb.

“Nesta segunda fase, com base nas indicações obtidas pela internet, os Conselheiros Regionais discutirão e indicarão as principais prioridades da Região Urbana do Anhanduizinho e da região do Lagoa, como subsídio ao Orçamento

Municipal para o exercício de 2024”, explica o Coordenador da Coordenadoria de Gestão Democrática e Governança Local da Planurb, João Tomas Neto.

As próximas reuniões públicas, de forma híbrida, que compõem a segunda fase do Orçamento Municipal 2024, acontecerão no dia 28 de junho (quarta-feira) com os Conselhos Regionais das Regiões Urbanas do Bandeira e do Segredo e dia 29 de junho (quinta-feira) será a vez dos Conselhos Regionais das Regiões Urbanas do Centro, Imbirussu e Prosa. Ambos os eventos ocorrerão às 19h, de forma presencial no Auditório da Planurb e de forma virtual por meio da plataforma Zoom.

Após o debate entre os Conselheiros Regionais, o resultado das indicações é sistematizado pela Prefeitura de Campo Grande, que elaborará o projeto de lei que fixa as despesas e estima as receitas municipais para o exercício

financeiro de 2024, e o encaminhará até a data de 31 de agosto para a Câmara Municipal de Campo Grande, que deverá votar e aprovar o referido instrumento jurídico ainda este ano.

Serviço – reuniões com conselhos regionais

Anhanduizinho e Lagoa

Data: 26 de junho de 2023 (segunda-feira)

Horário: 19 horas

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren – Planurb

Endereço: Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Bandeira e Segredo

Data: 28 de junho de 2023 (quarta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren – Planurb

Endereço: Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista

Centro, Imbirussu e Prosa

Data: 29 de junho de 2023 (quinta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren – Planurb

Endereço: Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista