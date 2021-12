A Prefeitura Municipal está promovendo uma consulta pública para atualizar o antigo Plano Local das Zonas Especiais de Interesse Cultural da Região Urbana do Centro. O objetivo é incluir a população na readequação do documento que está passando por atualização. O novo texto irá considerar as mudanças promovidas pelo Executivo como a requalificação da Rua 14 de Julho, a reforma do microcentro e o novo Plano Diretor. A aplicação dos questionários, que consiste inicialmente em um levantamento de campo, entre outras atividades, começou hoje e segue até o dia 19 de dezembro.

A consulta pública faz parte da metodologia de atualização do documento. Por meio do Plano de Mobilização Social, os cidadãos que frequentam a região central, comerciantes e entidades representativas têm a oportunidade de ajudar a construir ações que atendam às necessidades reais da população. Conforme uma das responsáveis pela mobilização, Julia Basso, a pesquisa em campo abrange 11 circuitos que serão contemplados em dias e horários distintos para atingir o maior número pessoas.

Frentes de trabalho

A mobilização possui três frentes de trabalho. A primeira será a aplicação de um questionário, tanto in loco quanto online, sobre a frequência que a pessoa vai ao centro da cidade, qual meio de transporte utiliza, o bairro em que trabalha, além de sugestões.

Será feita ainda uma observação da região central por especialistas, a fim de construir um relatório que vai abordar pontos como: as condições das calçadas, fluxo de pedestres, conforto térmico, segurança, iluminação, acessibilidade, meios de locomoção, estacionamentos, áreas de lazer, saneamento e dados ambientais.

Por fim, serão disponibilizados mapas interativos nos quais a população poderá preencher com suas percepções sobre o centro da capital. Aspectos como locais de fácil acesso, presença de transporte público, acessibilidade, segurança, limpeza, moradia, atividades culturais, serviços de saúde, educação e comércio poderão ser avaliados pelos campo-grandenses.

Os eixos do novo Plano Local são: atualizar a legislação urbanística e revisar os instrumentos de gestão do solo; ampliar as opções de moradia no centro; fomentar o desenvolvimento econômico; otimizar e potencializar os espaços públicos; valorizar o patrimônio cultural e estruturar a parte administrativa das ações.

Serviço

Toda a população pode colaborar com a pesquisa/diagnóstico. Basta acessar o questionário online (https://forms.gle/2JPHJAeVBQzENpTF9) e participar das reuniões abertas que serão realizadas em 2022. Os representantes de entidades, instituições e associações também devem contribuir em um formulário exclusivo para estes setores (https://forms.gle/JeendxyVgLCAybGu6).