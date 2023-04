Consulta pública sobre Novo Ensino Médio começa nesta segunda-feira

Consulta pública sobre o Novo Ensino Médio, elaborada pelo MEC (Ministério da Educação), começa nesta segunda-feira (24). O primeiro evento será um webinário com especialistas, que vai discutir uma possível reestruturação do modelo aprovado em 2017, além de divulgar o calendário de ações. A transmissão será feita pelo canal do youtube do MEC, às 19h, no horário de Brasília.

De acordo com a secretária-executiva do MEC, Izolda Cela, a programação já tem data prevista e cronograma deve ser divulgado nesta segunda-feira, durante a ação. Como parte das ações, em maio, o MEC deve lançar uma consulta via WhatsApp, visando alcançar cerca de 100 mil estudantes e professores. Os detalhes sobre como a consulta vai funcionar serão anunciados posteriormente.

A consulta será implementada por meio de audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares, sobre a experiência de implementação do Novo Ensino Médio nos 26 estados e Distrito Federal.

Além dos webnários com especialistas, os Conselhos Estaduais de Educação e organizações do movimento estudantil irão promover eventos de forma regionalizada. Também estão previstas pesquisas com mais de 2 mil questionários e pesquisas qualitativas com grupos focais.

As ações serão coordenadas pelo MEC, por meio da Sase (Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino), com a colaboração do CNE (Conselho Nacional de Educação), do Foncede (Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação) e do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação).