Consumo de vinho no Brasil diminui

O consumo de vinhos no Brasil diminuiu em 2023. Segundo dados da ABS (Associação Brasileira de Sommeliers) o consumo per capita de vinho no Brasil é cerca de dois litros por ano, valor abaixo dos últimos anos quando atingiu a marca de 2,8 litros por ano, em 2020. O CEO da RAR, Sergio Barbosa, também destaca que 2022 marcou uma queda na importação do produto, mas que está dentro de uma normalidade. “Tivemos uma queda de 4% na importação de vinhos no último ano. Mas é preciso entender que a relação do brasileiro com esta bebida mudou e tivemos um crescimento muito grande durante os anos de pandemia, é normal a retração no mercado em função das grandes altas recentes”, explicou.

Barbosa afirma que a mudança no perfil do consumidor de vinhos também está atrelada a diminuição do consumo. Segundo dados da Product Audit, os vinhos com preços mais acessíveis tiveram um aumento na procura comparado aos rótulos premium e atualmente ocupam 85% do market share neste segmento. “O valor de mercado de importação de vinhos acessíveis é quase 8 bi. Esse movimento também abre caminho para vinhos nacionais que possuem um custo benefício excelente ocuparem essa posição”, expôs Sergio Barbosa.