Energisa ganha reajuste de 18,16% e Mato Grosso do Sul terá 3ª energia mais cara do Brasil. A ANEEL homologou por unanimidade nesta manhã de terça-feira (12) o aumento de 18,16% na conta de energia em Mato Grosso do Sul. O aumento passa a vigorar a partir de 16 de abril.

O diretor-relator do processo de reajuste, Sandoval de Araújo Feitosa durante uma reunião apresentou os componentes do cálculo que levam ao número de 18,16%. O principal é o IGP-M no qual teve a inflação acumulada de 14,77%, abaixo do aumento em MS.

“O cenário é desolador para o consumidor em Mato Grosso do Sul”, disse a a presidente do Concen-MS, Rosimeire Costa. Para o consumidor de alta tensão, como indústrias, o aumento é ainda maior, de 18,81, como mostra o voto do relator.

Confira, na tabela, os novos índices que entrarão em vigor em 16 de abril de 2022:

Empresa Consumidores residenciais – B1 EMS 16,83%