Conta de luz pode ficar mais barata para moradores de Camapuã MS

O Sindicato do Produtor Rural de Camapuã através do programa Famasul Vantagens oferecido pelo Sistema Famasul, firmou parceria com a (re)energisa, empresa do Grupo Energisa, que possui fazendas solares e disponibiliza energia gerada aos consumidores. O benefício pode gerar descontos de até 15% na conta de luz.

“O objetivo do Famasul Vantagens é oferecer condições exclusivas para que nossos produtores rurais, que tanto contribuem para o avanço do agro do Estado, tenham mais acesso na aquisição de produtos e serviços, além de fomentar as empresas e comércios locais. Tudo isso, por meio da importante parceria com os sindicatos rurais, onde os produtores podem realizar o cadastro em seus municípios”, ressalta Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Camapuã, Toninho Silvério, dessa forma além de economizar, é possível contribuir com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável do município.

“Os produtores rurais são sempre muito interessados em desenvolver ações que vão de encontro com a sustentabilidade, e essa parceria com o Famasul Vantagens e com a re(energisa), mais uma ação do Sindicato em prol do Município, reforça ainda mais esse pensamento, de que não só nós produtores mas sim toda a sociedade precisa ter essa consciência e essa é”, destaca o presidente.

A (re)energisa fica responsável por qualquer gasto com manutenção. O benefício está disponível para todos os municípios de Mato Grosso do Sul que são atendidos pelo Grupo Energisa. Ao demonstrar interesse de aderir, a conta do consumidor passará por uma avaliação e se aprovada, passa a utilizar a energia gerada pelas fazendas solares da (re)energisa.

“Importante destacar que não há custos para os produtores rurais realizarem a adesão e nem a necessidade de instalação de equipamentos, como as placas solares, nas propriedades rurais, residência ou comércio. Inclusive virá descrito na conta enviada pela (re)energisa quantas placas solares estão sendo utilizadas no consumo médio da energia. É uma parceria que só tem ganhos para todos os lados”, afirma Marcos Lustosa, coordenador do Famasul Vantagens.

Placas solares também trazem economia no Sindicato

Na busca por contribuir com o desenvolvimento sustentável, o Sindicato do Produtor Rural de Camapuã também aderiu as placas solares e começará a gerar energia solar para uso interno do Sindicato. As placas foram instaladas no Centro de Eventos.

“Teremos capacidade de gerar uma média de 3.425,00 kWh e poderemos economizar mais de 100 mil reais com energia nos próximos cinco anos, ou seja, uma redução gigantesca no nosso orçamento que poderá ser destinada para outras importantes ações do Sindicato, além de estarmos alinhados com a pauta ambiental tão importante atualmente”, finaliza o presidente.

Para quem quiser mais informações sobre o (re)energisa e como aderir ao Famasul Vantagens em Camapuã MS, pode se dirigir a sede do Sindicato ou através do (67) 9 9962 4425 com Adriana.