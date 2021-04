A Polícia Civil, através do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) recapturou na manhã desta terça-feira (06), um contador, de 59 anos, que estava foragido da Justiça. Ele possui 6 mandados de prisões em aberto em seu desfavor.

O foragido é condenado em diversos crimes graves inclusive em operações de grande repercussão estadual e federal como a Operação Lama Asfáltica, Operação Caduceu, Operação Iceberg e Operação Canindé, esta última deflagrada pela Decco no final do ano de 2016, onde uma organização criminosa especializada em crimes de estelionato em torno de maquinários agrícolas foi desarticulada tendo 11 dos seus integrantes presos, inclusive no estado vizinho Mato Grosso, sendo o contador preso um dos seus integrantes presos.

Embora já condenado e cumprindo, o contador acabou ilegalmente liberado no dia 09 de fevereiro de 2017 do Instituto Penal de Campo Grande, com alvará de soltura em outro processo, porém, mantendo ainda em seu desfavor outros dois mandados de prisão preventiva que impediam sua liberação.

A liberação ilegal e consequente fuga somente foi descoberta após dois meses, quando ele fora procurado no presídio para ser intimado neste momento o oficial de Justiça constatou a liberação indevida do contador em 9 de fevereiro do mesmo ano, tendo após apurações havido denúncia e condenação de um agente penitenciário responsável pela sua liberação ilegal.

Foragido, ele ainda tentou impedir sua recaptura pelos órgãos de segurança pública tentando simular sua própria morte, quando tentou utilizar seus dados em um paciente que havia dado entrada junto ao Hospital Regional de Campo Grande e evoluído para o óbito. A fraude foi descoberta inclusive após provocação oficial da Dracco.

Desde então, a equipe policial do Dracco realizou diversas diligências em busca do foragido. E nesta hoje (06) seu paradeiro foi confirmado em condomínio residencial no bairro Vila Aimoré, em imóvel que servia como seu atual esconderijo. Ele foi preso pelos policiais civis e conduzido à base do Dracco para providências burocráticas. Posteriormente será reconduzido ao Estabelecimento Penal para que cumpra a pena pela qual foi condenado.

Para denúncias, o Dracco tem a sua disposição o telefone (67) 33236900 e e-mail: dracco@pc.ms.gov.br.