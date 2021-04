Nesta quarta-feira (7), as autoridades policiais divulgaram a apreensão de uma carga recorde de cocaína no porto de Antuérpia, na Bélgica. Segundo as investigações, foram apreendidas 27 toneladas da droga enviadas em contêineres para a Europa. As investigações também revelam que os contêineres podem ter saídos do porto de Villeta, no Paraguai em direção à Argentina. De lá, no dia 28 de fevereiro, seguiram para a Europa, segundo documento divulgado pelo portal argentino El Disenso. De acordo com a polícia, o preço médio da cocaína no mercado internacional está avaliado em US$ 20 mil dólares o quilo e estimaram o valor total da carga aprendida na Bélgica em mais US$ 540 milhões de dólares.