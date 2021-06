Preocupado com o aumento no número de casos de pessoas infectadas pelo Covid-19 em todo o Estado, o vereador William Maksoud destacou a importância de manter os cuidados para evitar a transmissão da doença e conter o avanço da pandemia.

“Temos sido destaque na organização e logística da vacinação contra essa doença mas não podemos relaxar. Os casos estão aumentando e precisamos manter os cuidados de biossegurança como uso de máscara e álcool gel até que todos estejam protegidos. Quando chegar sua vez, vacine-se. Se tomou a primeira dose, continue se cuidando e fique atento a data para aplicação da segunda dose. Temos que continuar essa luta juntos”, reforçou Maksoud.

Segundo a nova classificação do mapa de risco para infecções por Covid-19 do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia), divulgado hoje no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), Campo Grande está entre os municípios com a bandeira cinza, a mais restritiva, com alerta de risco extremo. Com isso, a cidade retoma o toque de recolher para as 20h e inclui outras medidas rígidas que passam a valer entre os dias 11 e 24 de junho.

De acordo com dados da Sesau, até quarta-feira (9), Campo Grande contabilizou 108.874 casos confirmados da doença no municipío.