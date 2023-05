Contra o Bahia, Flamengo busca primeira sequência de vitórias com Sampaoli

O Flamengo entra em campo neste sábado, diante do Bahia em Salvador, com a expectativa de viver uma sequência positiva nas decisões que terá pela frente. O time de Jorge Sampaoli sabe que o momento é decisivo e, a partida deste sábado, pode dar a primeira série de vitórias sob o comando do argentino.

Até agora, o Rubro-Negro segue alternando bons e maus momentos, como em todo ano.Depois do Bahia, terá duas semanas de decisões, onde disputará o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, clássicos nacionais contra Corinthians e Cruzeiro, pelo Brasileirão, e uma partida decisiva contra o Ñublense, no Chile, pela Libertadores.

Se ainda não conseguiu vencer mais de um jogo consecutivo desde a chegada de Sampaoli, a hora é agora.

Rubro-Negro com mudanças

Em sua oitava partida na área técnica do Flamengo, Jorge Sampaoli mandará a campo a oitava equipe diferente. As mudanças, é verdade, nem sempre são por opção do técnico. Para este jogo, a baixa de última hora ficou por conta de Pedro, com uma lesão muscular sofrida na vitória sobre o Goiás, no Rio.

Por outro lado, Thiago Maia e Gabigol voltam a ficar à disposição e estão em Salvador com o grupo. No gol, Santos recuperado de um choque na cabeça contra o Athletico, há uma semana, disputa a posição com Matheus Cunha, que agradou na oportunidade que teve na última rodada da Série A. Assim, há incertezas em todos setores a respeito do time que Jorge Sampaoli mandará a campo.