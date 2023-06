Contribuição do melhoramento genético para a sustentabilidade será tema de workshop

A sustentabilidade e como o melhoramento genético atua neste quesito também será assunto no Workshop “Pecuária e Genômica, O Binômio do Lucro”, organizado pela Conexão Delta G dentro do evento “Pampa em Evolução”, do Sindicato Rural de Dom Pedrito (RS). Pela manhã do dia 15 de junho, dentro da programação realizada no município da Campanha Gaúcha, o tema será abordado pelo pesquisador e chefe geral da Embrapa Pecuária Sul, Fernando Cardoso.

Conforme o especialista, o objetivo será mostrar de que forma este trabalho de melhoramento genético também contribui para os modelos de sustentabilidade social, ambiental e econômico. “Vamos apresentar e demonstrar o papel essencial do melhoramento genético, aprimorado pela genômica no desenvolvimento e no desenho de sistemas produtivos mais sustentáveis, mais rentáveis e mais amigáveis para o meio ambiente”, destaca.

O Workshop “Pecuária e Genômica, O Binômio do Lucro” conta com o apoio da Neogen, Ourofino e Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB). Inscrições para o evento podem ser feitas pelo site do Sindicato Rural de Dom Pedrito no endereço sindicatoruraldp.com.br.