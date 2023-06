Contribuintes devem pagar IPTU relançado até julho em Campo Grande

A Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento) publicou no Diário Oficial de Campo Grande na última quarta-feira (21) edital de notificação de contribuintes que devem pagar o IPTU relançado até julho. Ao todo, 20 pessoas foram notificadas e prefeitura esclarece que o não pagamento nas datas previstas pode resultar na dívida ativa.

Conforme o documento, intimação levou em conta o não comparecimento dos solicitantes para tomar ciência dos resultados.

Assim, contribuintes notificados do recálculo e relançamento do IPTU (Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana) com base nos resultados das solicitações referentes aos processos de verificação ou isenção do imposto.

Os moradores também são intimados a comparecerem na Divisão de Arrecadação, na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada à rua Candido Mariano, 2655, para receber a guia de recolhimento do IPTU.

O vencimento da primeira parcela, que corresponde também à data limite para pagamento à vista, é 10 de julho de 2023. Documento também pode ser acessado neste site.