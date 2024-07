Convenção do PSD de Campo Grande será em 30 de julho na Câmara Municipal

A convenção do PSD de Campo Grande, presidido pelo deputado estadual Pedrossian Neto, será dia 30 de julho, na Câmara Municipal, às 19h. Na ocasião, serão homologadas as candidaturas dos 30 candidatos a vereadores (10 mulheres e 20 homens) que concorrerão às eleições de 2024, além da apresentação de cada um deles.

“Nós buscamos selecionar àqueles que têm trabalho social, que têm reputação e que possam falar sobre determinado segmento da sociedade. Nós buscamos mais qualidade, do que quantidade. Queremos eleger uma bancada de vereadores dentro do PSD que possa orgulhar o campo-grandense”, afirmou o presidente do partido em Campo Grande, deputado Pedrossian Neto.

O período oficial das convenções começa no sábado (20) e segue até 5 de agosto, de acordo com o calendário eleitoral do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O pleito eleitoral deste ano define os 29 vereadores de Campo Grande e o próximo prefeito. Os eleitores vão às urnas em 6 de outubro e, se houver segundo turno para prefeito e vice-prefeito, será em 27 de outubro.

Assessoria de comunicação

Pedrossian Neto