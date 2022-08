A Convenção do Partido Progressistas de Mato Grosso do Sul (PP/MS) acontece na manhã desta sexta-feira, dia 5 de agosto, na sede da executiva estadual. O evento oficializa a candidatura ao Senado da deputada federal e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Também serão confirmados os candidatos a Deputado Estadual e Federal da legenda. Um dos principais partidos da coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL), o PP/MS apoia a candidatura de Eduardo Riedel (PSDB) para o Governo do Estado.

Progressistas no MS

Atualmente, o Partido conta com dois representantes do Estado na Câmara Federal: a ex-ministra Tereza Cristina e o Dr. Luiz Ovando. Já na Assembleia Legislativa, são cinco deputados estaduais: Marçal Filho, Londres Machado, Gerson Claro, Barbosinha e Evander Vendramini.

Serviço:

Convenção Estadual do Partido Progressistas – MS

Horário: 9h30

Local: Travessa Zezé Flores, n° 1006 – Bairro Santa Fé/ Campo Grande-MS.

Atendimento à Imprensa: A presidente do PP/MS, Tereza Cristina, atenderá a imprensa às 9h30.