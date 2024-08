Convenção reflete desejo dos douradenses, afirma Zé Teixeira

O deputado Zé Teixeira, presidente do Diretório Municipal do PSDB em Dourados, avaliou nesta segunda-feira (5) a convenção partidária realizada no final de semana. O encontro homologou o nome do empresário Marçal Filho como pré-candidato a prefeito.

“Reunimos nossos filiados para a convenção, que é uma exigência da Justiça Eleitoral. O Marçal pediu que a reunião fosse na sede do partido por uma questão de economia. Na minha opinião, demonstra a austeridade que ele deve manter quando for prefeito. Isso reflete o desejo do douradense por uma administração voltada para os interesses da população”, explicou Zé Teixeira.

A convenção superou todas as expectativas e reuniu no diretório os candidatos a vereadores e vereadoras da coligação PSDB e Cidadania, apoiadores, diversas lideranças, além do governador Eduardo Riedel e o presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Na convenção, também foi homologado o nome da advogada e empresária Gianni Nogueira como candidata a vice-prefeita.

“A chegada da Gianni, esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL, partido do presidente Bolsonaro, aumenta o nosso entusiasmo. Estamos unindo forças e prontos para caminhar juntos por Dourados. Vamos construir um futuro promissor para nossa cidade, com determinação e compromisso”, finalizou Zé Teixeira.