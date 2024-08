Convênio garante mais 378 casas em MS e dignidade para famílias a serem contempladas

Acompanhando os investimentos privados que acontecem no Estado, um convênio assinado na manhã de hoje (27) vai garantir moradia para 378 famílias em Mato Grosso do Sul. Serão construídas 186 unidades habitacionais em Ponta Porã e 192 em Campo Grande, com recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Governo do Estado.

Na solenidade, o governador Eduardo Riedel destacou que o Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais garantiu recursos para habitação, juntamente com o apoio da bancada federal no Congresso Nacional. “A habitação é uma prioridade do Estado e temos que ter um olhar muito cuidadoso”.

Riedel ainda afirmou que a chegada de novas operações industriais impõe novos desafios para o poder público. “Com esta composição de esforços entre Estado, municípios, iniciativa privada e programas federais vamos avançando no crescimento e no atendimento para quem precisa de moradia”, salientou.

O Governo do Estado está aportando uma contrapartida de R$ 13 milhões, reforçando o compromisso com a ampliação do acesso à moradia em Mato Grosso do Sul.

Em Ponta Porã, serão investidos no Residencial Professora Elfrida Winckler Antunes, cerca de R$ 32,5 milhões, sendo R$ 7,2 milhões de contrapartida estadual. A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab), em parceria com o município de Ponta Porã, que doou o terreno, será responsável por garantir a execução do projeto.

Já na capital, os recursos totalizam R$ 37,2 milhões, sendo R$ 4,5 milhões oriundos do Estado.

“A entrega dessas casas é um passo significativo para reduzir o déficit habitacional em Mato Grosso do Sul. Cada nova moradia representa uma oportunidade de futuro melhor para centenas de famílias, e o nosso trabalho na Agehab é assegurar que esses projetos se concretizem com a qualidade e eficiência que a população merece”, explica a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.