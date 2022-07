“Essa é a gestão que a população precisa, que conversa olho no olho com os moradores e resolve nossas demandas”, disse Elizabet Ribeiro do Vale, 63 anos, moradora do Jardim Noroeste. Ela foi a primeira a ser atendida nesta manhã (20) pela prefeita Adriane Lopes no Gabinete Itinerante montado na Praça da Rua Indianápolis, em frente ao Cras Noroeste, onde foram ouvidas mais de 40 pessoas.

Sisep, Sesau, Amhasf, Sas, Funsat, Suasc e Funesp estiveram junto nesta ação da Prefeitura de Campo Grande que aproxima a população do poder público. O Gabinete Itinerante já chegou em 4 regiões urbanas e faz parte do Programa todos em Ação – a Prefeitura mais perto de você.

Além de ouvir as demandas, a chefe do Executivo conversou com moradores da região e visitou comércios locais. “Somente vindo aqui, escutando a população e andando no bairro é que podemos conhecer a real necessidade da comunidade. Estamos trabalhando todos os dias no gabinete e nas ruas para que todos sejam ouvidos e atendidos”, contou a prefeita, que já esteve nas regiões do Bandeira, Lagoa e Imbirussu.

Quem também participou da ação foi a comerciante Zita Eloni Leite Silva. Ela veio em busca de serviços de infraestrutura e já foi atendida. “É muito bom saber que tem alguém para receber nossas demandas tão de perto, e já resolve na hora porque estão todos aqui”.

As irmãs Franciele e Patricia Meris que já fizeram cursos no Cras Noroeste vieram pedir mais cursos. “Nós aprendemos a fazer esfirra e palha italiana, e agora viemos pedir treinamento de Confeitaria e de Designer de Sobrancelhas. Nosso sonho é montar o próprio negócio”, afirmou Patrícia, 31 anos, mãe de 6 filhos.

Cras Noroeste

A unidade do Cras Noroeste, inaugurada em abril, atende uma das regiões mais populosas da cidade, que conta com pelo menos 20 mil famílias. A estrutura tem 1,9 mil m² de área e ocupa um terreno com 7 mil m². No local há quadra para prática de vôlei de areia e beach tênis, pista de skate, quadra coberta poliesportiva, anfiteatro e sala de projeções com 195 lugares, biblioteca e playground. Cursos de capacitação, atendimento da Sas e oficinas esportivas são oferecidas diariamente no local.