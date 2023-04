Coocaminas exporta para Europa com apoio do Agro.BR

A Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo (Coocaminas) está comemorando sua primeira exportação de café para a Europa. O Projeto Agro.Br acompanhou as etapas da exportação após a venda e deu todo o apoio para a conquista da cooperativa. Localizada em Poço Fundo, no Sul de Minas Gerais, a empresa tem 121 cooperados e atua como fairtrade. A exportação abriu novos mercados e, é claro, motivou os produtores.

Com o apoio do Agro.BR, a cooperativa finalizou a exportação de 360 sacas de café para a Bélgica e se prepara para enviar mais 320 sacas para a Espanha. A qualidade Fine Cup e o certificado de Fairtrade chama a atenção do mercado europeu para os grãos da cooperativa.

A direção da Coocaminas diz estar sempre em busca do melhor mercado para os seus cooperados e, foi com essa missão, que eles fizeram contato com o Projeto Agro.BR durante a SIC – Semana Internacional do Café, em 2022. Eles foram recebidos pelo consultor do projeto em Minas Gerais, Paulo Marcius Campos.

Campos destacou o empenho da cooperativa, que se estruturou e, mesmo que seja de pequeno porte, buscou capacitações e informações, e o Selo Fairtrade para efetivar as exportações de forma direta. “A partir do encontro na SIC, trabalhamos juntos para que a cooperativa pudesse efetivar a sua primeira exportação de forma direta. As reuniões semanais orientaram a equipe da Coocaminas a resolver toda a parte burocrática do processo. O profissionalismo deles fez toda diferença”, ressaltou Paulo.

Exportação

A analista comercial sênior da Coocaminas, Karen Nery, contou que o Projeto Agro.BR foi fundamental nesta conquista, principalmente na emissão da guia de exportação, a Radar. “Por meio do projeto, nós tivemos todo o apoio na emissão de documentos até o embarque do café. O processo pode até parecer óbvio, mas é complexo e exige dedicação para quem está exportando pela primeira vez. O Paulo Marcius nos ajudou muito”.

Karen explicou que o objetivo é abrir novos mercados dentro de uma política de gestão de riscos, diversificação de clientes e maximização de lucros. “Até o processo dar certo é muito desgastante. Tem que vender, enviar amostras, providenciar toda a documentação, coordenar todo o processo, todos os prestadores de serviços envolvidos e fazer a exportação acontecer. O Agro.BR facilitou muito essas ações”, reforçou.

A Coocaminas

A Coocaminas foi fundada em 2006 por um grupo de pequenos produtores de Poço Fundo, com o objetivo de valorizar a agricultura familiar por meio da certificação Fairtrade (comércio justo). Seu café é produzido em região montanhosa, que exige cuidados especiais e apresenta características específicas com sabor achocolatado e pontuação média de 82 pontos na SCA.

As variedades produzidas na região são Catuaí Vermelho e Amarelo, Catucaí, Arara, Paraíso, Mundo Novo. Com o slogan “Cultivando famílias, colhendo histórias”, a cooperativa se solidificou no mercado, tem sede própria e colaboradores apaixonados pelo que fazem.

Os cafés da Coocaminas já foram premiados pelos concursos de qualidade Golden Cup do certificado Faitrade. A produção conta com práticas sustentáveis, como controle de erosão, sequestro de carbono e preservação de nascentes.

O projeto Agro.BR

O Agro.BR é um projeto da CNA em parceria com a Apex-Brasil que tem a missão de ampliar a pauta exportadora brasileira. O programa inclui iniciativas direcionadas para negócios que estejam em qualquer etapa do caminho da exportação. Isso inclui sensibilização, capacitação, apoio em plano de exportação, consultoria personalizada, participação em rodadas de negócios, suporte em escritórios no exterior e muito mais.

Clique aqui para saber mais.