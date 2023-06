COOPERAÇÃO: Brasil e Japão buscam fortalecimento de parceria no desenvolvimento sustentável da agropecuária tropical

Nessa quarta-feira (14/06), o ministro Carlos Fávaro participou de uma audiência com o embaixador japonês, Teiji Hayashi, o presidente da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), Akihiko Tanaka, e a presidente da Embrapa, Silvia Massruha, durante ato realizado na sede da empresa, em Brasília.

Parceria – A JICA tem sido uma das principais parceiras da Embrapa nestes 50 anos desde sua criação com importante participação no desenvolvimento da expansão de culturas para o Cerrado. Durante o encontro, foram abordadas as propostas de continuidade na cooperação técnica entre os países para intensificação do desenvolvimento sustentável.

Lançamento – Entre os assuntos tratados, está o lançamento da fase de execução do “Projeto de Desenvolvimento Colaborativo da Agricultura de Precisão e Digital para o Fortalecimento do Ecossistema de Inovação e a Sustentabilidade do Agro Brasileiro”.

Conversão de áreas – De acordo com a presidente da Embrapa, Silvia Massruha, o projeto abre a oportunidade do trabalho conjunto para a conversão de áreas de pastagens de baixa produtividade em terras agricultaveis, aumentando a área de plantio com produtividade e sem desmatamento.

Ato simbólico – Um ato simbólico da parceria entre os países foi realizado durante o evento: o plantio de uma espécie de pequi sem espinhos típica do Brasil.

Avanço – “Essa cooperação técnica é, sem dúvida, muito importante. Temos a determinação de fazer uma missão governamental e empresarial no Japão para levarmos essas oportunidades de interesses bilaterais e avançar nos sistemas propostos”, explicou o ministro Carlos Fávaro.