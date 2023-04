Cooperativas agropecuárias do Paraná faturaram R$ 160 bilhões em 2022, 18,49% acima de 2021

Segundo a instituição, a maior parte deste montante é proveniente de produtos industrializados (39%), seguido de produtos in natura (30%), insumos (27%), bens de fornecimento/consumo (2%) e prestação de serviços (1%).

Além disso, entre os itens industrializados, 49% são de origem vegetal, 48% origem animal e 3% origem mineral. As maiores fontes geradoras de receita foram complexo soja (27,41%); defensivos, fertilizantes e corretivos (18,97%); aves (11,77%); cereais (11,69%) e suínos (5,44%).

Conforme a Ocepar, as exportações agropecuárias das cooperativas somaram US$ 7,6 bilhões, aumento de 20,8% em relação ao ano anterior. A balança comercial cooperativista fechou o exercício em US$ 6,6 bilhões. Já o resultado gerado em 2022 (sobras) foi positivo, contabilizando R$ 6,7 bilhões, avanço de 13,5% ante 2021.