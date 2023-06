Coopercitrus Expo 2023: Descubra 'A Casa do Cooperado' e surpreenda-se

A Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais realiza, de 24 a 28 de julho, a Coopercitrus Expo 2023, que proporcionará condições exclusivas de negociação e apresentará as mais recentes novidades em tecnologias que garantem eficiência e rentabilidade ao produtor rural.

Com o tema “A Casa do Cooperado”, a feira promete oferecer uma experiência única, reunindo oportunidades de negócios, informações e inovações. O ambiente acolhedor e familiar é uma das características marcantes do evento, onde os visitantes estarão cercados por pessoas que compartilham do mesmo objetivo: prosperar na agricultura.

“Nós tivemos uma sensível redução de custos dos insumos agropecuários e o momento comercial da Coopercitrus Expo 2023 é espetacular. É a última chance de o produtor comprar seus insumos para utilizar na época das águas. Nós traremos o que existe de mais atual para o negócio dos nossos cooperados em um ambiente agradável com tecnologias que os ajudarão a produzir cada vez mais”, ressalta o presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus, Matheus Marino.

Durante a feira, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma ampla variedade de soluções para impulsionar sua produção. Todos os setores da Coopercitrus estarão com suas equipes à disposição para atender aos cooperados, além de 160 empresas líderes do setor agrícola, incluindo fornecedores de tratores, máquinas, implementos, insumos agropecuários, tecnologias agrícolas e instituições financeiras. Tudo isso para garantir condições especiais e fortalecer as lavouras e criações.

“São 34 mil metros de área de exposição na Fundação Coopercitrus Credicitrus, em Bebedouro, SP; com as principais empresas fornecedoras de insumos agrícolas, o Ecossistema Campo Digital com novas tecnologias e soluções que vão impactar o agro. Também teremos o novo projeto Conexão de Valor, que visa a valorização das cadeias de produção do agro”, afirma o CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi.

Com o objetivo de oferecer oportunidades diferenciadas a todos os cooperados, as condições comerciais oferecidas durante a feira serão estendidas às Unidades de Negócio da Coopercitrus. Para garantir que todos os cooperados tenham a oportunidade de participar e aproveitar ao máximo a feira, a Coopercitrus disponibilizará 100 ônibus partindo de diversas cidades de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.