Coordenadora nacional do MEC vem a Campo Grande para seminário sobre falta de vagas na educação infantil

Pela primeira vez, a Coordenadora Nacional de Educação Infantil do Ministério da Educação (MEC), Rita Coelho, estará em Campo Grande a convite da vereadora Luiza Ribeiro (PT), com o objetivo de discutir a escassez de vagas na educação infantil da cidade. Este importante seminário acontecerá na próxima segunda-feira (28), às 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação, a situação é alarmante, com 8.736 crianças aguardando vagas nas escolas de educação infantil do município. Esta crescente demanda coloca em evidência a necessidade de ação imediata para garantir a educação de qualidade para as crianças da cidade.

“A solução para zerar a fila de espera, está na construção de novas escolas de educação infantil, aberturas de novas salas de aula com a contratação de professores. Não é justo comprometer a qualidade da educação infantil com a admissão de alunos em salas de aula que já estão acima da capacidade máxima, inchando as salas de aula”, diz a vereadora Luiza Ribeiro.

O seminário tem como um dos realizadores o deputado estadual Pedro Kemp e contará com a presença de representantes da Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, do Secretário Estadual de Educação, do Secretário Municipal de Educação, das entidades representantes dos trabalhadores em educação, do Fórum Estadual de Educação Infantil de Mato Grosso do Sul, do Comitê MS da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da Federação Estadual dos Trabalhadores da Educação de Mato Grosso do Sul – FETEMS, do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública – ACP, diretores de EMEIs, coordenadores pedagógicos, professores e assistentes educacionais, além de pesquisadores das universidades de Campo Grande, pais e familiares de crianças que se encontram na lista de espera por vagas.

“Precisamos discutir e apontar saídas para que não haja crianças fora da escola. Campo Grande tem uma fila com mais de 8,7 mil crianças esperando por uma vaga em EMEIs e sabemos que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não repassou nenhum centavo para a conclusão desses EMEIs, iniciados no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Então temos uma demanda reprimida na Educação Infantil. Garantir a vaga nas EMEIs é um passo importante para a permanência e continuidade da criança na escola. Junto com a vereadora Luiza Ribeiro estamos atentos na busca de uma solução para essa situação. E hoje, temos como aliado comprometido com a Educação Infantil: o presidente Lula. Ele já anunciou reforço para todo o País.”, disse o deputado estadual e professor, Pedro Kemp.

Ainda de acordo com a vereadora, “é fundamental destacar que a presença da Coordenadora Nacional de Educação Infantil, Rita Coelho, sublinha o compromisso do governo federal em assegurar o direito fundamental das crianças à educação, sem comprometer o seu futuro. O tempo da criança não pára, e é nosso dever assegurar que elas tenham acesso a uma educação de qualidade desde o início de suas vidas”.

A participação destas autoridades destaca a importância deste evento e demonstra a relevância do tema. Este evento é de extrema notoriedade para a comunidade de Campo Grande e para o futuro das crianças. Todos os interessados em contribuir para a melhoria da educação infantil em nossa cidade são convidados a participar deste importante evento.