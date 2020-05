A equipe da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ) de MS, sob o comando da Desa. Elizabete Anache, que atua na área da Justiça Restaurativa na Escola reuniu-se por videoconferência com psicólogos do Projeto Avanço Jovem da Aprendizagem (AJA), projeto destinado a jovens com distorção idade/série.

Os círculos virtuais desenvolvidos pelos facilitadores da CIJ, com a parceria da Coordenadoria de Psicologia Educacional/SEDMS, objetivou proporcionar suporte aos profissionais que atuam nas escolas nos municípios de Mato Grosso do Sul.

No total, mais de 40 psicólogos de todos os polos participaram dos círculos virtuais, divididos em quatro equipes. Esses profissionais acompanham os jovens para evitar uma nova evasão escolar e nos círculos foi possível discutir os impactos da pandemia no trabalho dos psicólogos com os jovens.

A Justiça Restaurativa na Escola começou em 2012, com a assinatura do termo de cooperação técnica do Tribunal de Justiça com a Secretaria Estadual de Educação de MS (SED) e, em 2015, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) entrou no programa, assinando também o termo de cooperação, inicialmente com duas escolas. No final de 2017, estavam cadastradas 23 escolas estaduais e 7 municipais, todas da Capital.

Para quem não está familiarizado, o objetivo dos círculos restaurativos é promover a resolução de conflitos de forma pacífica e educativa, oportunizando às pessoas falarem de seus sentimentos e consequências sofridas, possibilitando ao ofensor à responsabilização e reparação dos danos causados e isso significa que a Justiça Restaurativa contribui para uma cultura de paz.

O Poder Judiciário reconhece a importância da Justiça Restaurativa no desenvolvimento de propostas rápidas no sentido educativo e com conteúdos éticos aos conflitos, envolvendo crianças e adolescentes, possibilitando a transformação e mudando a perspectiva daqueles que tiveram contato com os círculos de construção de paz.