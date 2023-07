Cooxupé: Safra de café ultrapassa os 30% de área colhida; tempo firme favorecendo processo de qualidade

A colheita da safra de café na área da Cooxupé ultrapassou os 30% com os trabalhos ganhando ritmo na última semana. Os dados fazem parte do relatório de colheita divulgado semanalmente pela cooperativa.

A safra continua mais rápida que no ciclo anterior, quando neste mesmo período estava em 25,72%.

Por área, São Paulo está mais adiantado com 47,73%, na sequência vem Matas de Minas com 45%, sul de Minas Gerais já colheu 41,14% e o Cerrado Mineiro 21,51%.

Segundo as previsões meteorológicas mais recentes, as condições do tempo devem seguir dentro do ideal para a manutenção dos trabalhos no campo. Além disso, o tempo seco e as temperaturas atuais favorecem o processo de pós-colheita e a qualidade da safra.

O produtor, acompanhando as baixas dos preços, continua participando dos negócios a medida que precisa fazer caixa para custear a colheita. Já pensando no ano que vem, o cafeicultor precisa ficar atento com a relação de troca, que segue favorável para garantir os insumos da próxima safra.