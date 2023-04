Copa do Brasil: Athletico-PR vira sobre CRB e se classifica nos pênaltis

O Athletico-PR precisou da disputa de pênaltis para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. O Furacão eliminou o CRB na Arena da Baixada, em Curitiba.

O time alagoano chegou a abrir o placar com gol do artilheiro Anselmo Ramon. Mas, na etapa final, brilhou a estrela do volante Alex Santana, que começou no banco de reservas, entrou e fez os dois gols do Athletico.

Como o primeiro jogo tinha terminado em 1 a 0 para o CRB em Maceió, a disputa teve que ser resolvida nas penalidades máximas.

Logo na primeira leva, o goleiro Bento defendeu duas cobranças do também arqueiro Diogo Silva — na primeira, ele se adiantou e o VAR mandou voltar. Depois, Anselmo Ramon chutou na trave e também perdeu para o CRB.

Já o Furacão acertou suas quatro penalidades, com Fernandinho, Pablo, Terans e Vitor Bueno, e avançou para a próxima fase.