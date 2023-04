Copa do Brasil: Eduardo marca dois gols e Botafogo vence o Ypiranga em Erechim

O Botafogo foi até o Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), na noite desta quarta-feira (12), e deu um grande passo para chegar às oitavas de finais da Copa do Brasil. Com dois gols de Eduardo e atuação impecável do goleiro Lucas Perri, a equipe carioca volta para o Rio de Janeiro com a classificação encaminhada para a próxima fase.

O Glorioso, agora, volta suas atenções para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, quando no sábado (15), no Nilton Santos, recebe o São Paulo, às 18h30. O Ypiranga, por sua vez, aguarda até o próximo dia 27 para reencontrar o próprio Botafogo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro.

Se confirmar a vaga, o Botafogo vai embolsar R$ 3,3 milhões como premiação da classificação.

Lucas Perri salva o Botafogo

Jogando em casa, o Ypiranga foi para cima do Botafogo, mas acabou sofrendo o primeiro gol logo com três minutos de partida. Após um bate-rebate na pequena área, Eduardo, de cabeça, abriu o marcador para a equipe carioca.

Depois disso, o Ypiranga equilibrou o jogo e dominou a maior parte das ações. Foi aí que o goleiro Lucas Perri apareceu. O arqueiro alvinegro fez três grandes intervenções, impedindo o empate ou até mesmo uma virada do time gaúcho.

Aproveitando as brechas, o Botafogo também assustou em alguns contra-ataques e teve a chance de ampliar em lindo voleio de Eduardo, que passou por cima do gol de Caíque.

Nos minutos finais da etapa inicial, o Ypiranga ainda teve mais uma boa oportunidade para igualar o marcador, mas João Pedro acabou desperdiçando.

Ypiranga pressiona, mas sofre o segundo gol

Na segunda etapa, o jogo seguiu com o mesmo padrão. Jogando em casa, o Ypiranga empurrou o Botafogo para o campo de defesa, enquanto o time carioca aproveitava os contra-ataques. Novamente, o goleiro Lucas Perri apareceu salvando o Bota.

Em uma das melhores chances do time gaúcho, Adryelson desviou contra e a bola explodiu no travessão do arqueiro alvinegro. A partida após os 25 minutos da etapa complementar ficou muito truncada, os dois treinadores mudaram as equipes, mas o jogo seguiu com o mesmo ritmo.

Em mais uma escapada do Botafogo, Eduardo foi letal e marcou o segundo gol, já aos 35 minutos, que deu a tranquilidade para os comandados de Luis Castro. Na volta, o Glorioso pode perder por um gol de diferença que está classificado.