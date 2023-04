Copa do Brasil: Fortaleza dá show e faz 6 a 1 no Águia de Marabá

Pentacampeão cearense, o Fortaleza praticamente carimbou a classificação na terceira fase da Copa do Brasil ao golear o Águia de Marabá (PA) por 6 a 1.

A vitória confortável foi construída ainda no primeiro tempo, quando o Leão do Pici abriu 3 a 0 na Arena Castelão. Os gols foram marcados por Dudu, Ceballos e Guilherme. Na etapa final, David Cruz descontou, mas Thiago Galhardo transformou a vitória em goleada. Yago Pikachu e Galhardo, de novo, fecharam o baile nos acréscimos.

Com o resultado, o Fortaleza pode perder por até quatro gols de diferença em Marabá, dia 26, que estará nas oitavas da Copa do Brasil.

Os gols

O Fortaleza começou com tudo. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o lateral Dudu apareceu na área para completar ajeitada de Calebe e abrir o placar.

APÓS PASSE AÇUCARADO DE PIKACHU, GUILHERME MARCA O TERCEIRO DO LAION! 🦁#VamosFortaleza #CopaDoBrasil pic.twitter.com/GskqRRRPMH — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 12, 2023

Aos 24, outro defensor, o zagueiro Ceballos, foi oportunista após cobrança de falta e ampliou. Ninguém parava o Leão e, aos 48, Yago Pikachu serviu Guilherme, que ficou na boa para marcar e ir para o intervalo tranquilo na partida.

Mais quatro no segundo tempo

O gol de honra do Águia veio logo aos dois minutos do segundo tempo, quando David Cruz desviou de cabeça após escanteio batido por Alan Maia.

Aos 33, Thiago Galhardo fez o gol mais bonita da partida ao receber fora da área, tirar o marcador com um giro e finalizar de curva, no cantinho de Axel.

A CHAPADA DO TG! NOSSO CAMISA 9️⃣1️⃣ MARCA O QUARTO GOL TRICOLOR! #VamosFortaleza #CopaDoBrasil pic.twitter.com/J3raMXSDAG — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 12, 2023

Ainda daria tempo para outros dois gols nos acréscimos. Aos 48, Moisés achou Yago Pikachu com liberdade dentro da área e o ponta bateu no ângulo esquerdo do goleiro.

Quatro minutos depois, Galhardo voltou às redes aproveitando bonita tabela ofensiva.