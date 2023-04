Copa do Brasil: Grêmio empata no fim e elimina o ABC em Porto Alegre

Com emoção nos minutos finais, o Grêmio empatou com o ABC em 1 a 1 na Arena, e garantiu a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (27). A vaga tricolor, na verdade, foi alcançada por conta da vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, em Natal.

Os gols da partida em Porto Alegre foram marcados por Matheus dos Anjos e Everton Galdino.

Com equipe “alternativa”, o Tricolor entrou calmo no primeiro tempo e viu o ABC abrir vantagem logo aos 20 minutos da primeira etapa. Nos acréscimos, o time da casa igualou com gol de Everton Galdino e assistência de Luis Suárez. No agregado de 3 a 1, o Tricolor garantiu a vaga e mais R$ 3,3 milhões na conta.

A primeira etapa

Com a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, em Natal, o Grêmio começou a partida tranquilo e com equipe sem três titulares. Aos nove minutos, o meia Nathan, que entrou na ponta-direita, finalizou de longe e a bola acabou ficando para escanteio. Aos 14, o lateral Alemão levou perigo ao gol e acabou com o mesmo destino.

O ABC conseguiu abrir o placar aos 20 minutos com gol do meia Matheus Anjos após troca de passes com o volante Gabriel, mandando a bola no canto direito de Gabriel Grando. 1 x 0 para o ABC.

Em seguida, Suárez respondeu, mas a defesa do ABC afastou. Sem muita criatividade, o Tricolor ia tentando responder com tentativas do atacante uruguaio. O Grêmio até chegou a pressionar nos minutos finais, mas a partida foi para o intervalo sem mudanças no placar.

Segundo tempo

O Tricolor começou mais ligado na parte final da partida e logo no primeiro minuto Suárez já caiu dentro da área e precisou receber atendimento médico por corte na testa. Precisando garantir a vaga, o técnico Renato Portaluppi promoveu as entradas do lateral Fábio, retornando de lesão, no lugar de João Pedro, de Lucas Silva no lugar de Nathan e do jovem André na vaga de Zinho.

Aos 17 minutos, Suárez faz uma jogada que terminaria num golaço, se não fosse a defesa do goleiro Simão. Em seguida, os dois treinadores promoveram mudanças. O jogo seguiu com mudanças nas equipes e algumas tentativas. Aos 35, Vina bateu de fora da área, mas o goleiro Simão defendeu.

Pressão final

Querendo levar a decisão para os pênaltis, o ABC pressionou o Tricolor nos minutos finais. Aos 39, Felipe Garcia bateu cruzado e Grando defendeu. No minuto seguinte, o atacante seguiu pressionando, mas acabou acertando no travessão.

Aos 47, o Tricolor empatou a partida com gol de Galdino e terminou com a vaga ainda mais assegurada para as oitavas da Copa do Brasil.

Grêmio x ABC

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro (Fábio, 9 min 2Tº) Bruno Alves, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Darlan (Vina, 26min 2ºT), Bitello, Cristaldo, Nathan (Lucas Silva, 9min 2Tº), Zinho (André, 9min 2Tº) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

ABC: Simão; Alemão (Romário, 33min 2Tº), Luiz Gustavo, Habraão e D. Vançan; Wallace, Daniel (Thallyson, 33min 2Tº), Matheus Anjos (Léo Ceará, 22min 2Tº), Maycon Douglas (Jailson, 33min 2ºT), Ramon (Wellinton, 22min 2ºT) e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Gols: Matheus dos Anjos aos 20 minutos do primeiro tempo para ABC; Galdino aos 47 minutos do segundo tempo.

Público: 19.381 mil pessoas

Renda: R$ 719.352,00

Motivo: partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 27 de abril de 2023

Local e horário: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30 (deBrasília)

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade.

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti.

Árbitro de vídeo: Francisco Soares Dias.