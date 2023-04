Copa do Brasil: Lucas Lima desencanta em vitória do Santos sobre o Botafogo-SP

Com dois gols ainda no primeiro tempo, o Santos venceu o Botafogo-SP em Ribeirão Preto e abriu boa vantagem na terceira fase na Copa do Brasil.

O meia Lucas Lima marcou pela primeira vez desde que voltou ao Peixe e Marcos Leonardo, de pênalti, fechou o placar de 2 a 0.

O Santos agora pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, que acontece no dia 26 de abril, às 19h, na Vila Belmiro.

O jogo

A partida começou amarrada, mas, aos 14 minutos, o volante Dodi acertou um belo lançamento para Lucas Lima, que saiu na cara do goleiro e precisou de duas tentativas para abrir o placar. Foi o primeiro gol do meio-campista na volta ao Peixe.

O Botafogo foi pra cima e testou o goleiro João Paulo, que não deu margem para erros e fechou a meta santista.

Aos 35 minutos, Marcos Leonardo recebeu passe de Lucas Barbosa, brigou com a dupla de zaga adversária e acabou sendo derrubado dentro da área em disputa com Diogo Silva. Pênalti.

O próprio Marcos Leonardo foi para a cobrança e, com tranquilidade, ampliou.

No segundo tempo, o Botafogo tentou, mas parou novamente no goleiro santista, que teve noite inspirada.