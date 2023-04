Copa do Brasil: veja os 16 times classificados para as oitavas de final

Estão definidos os 16 times que disputarão as oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos serão conhecidos em sorteio no dia 2 de maio (terça-feira), às 13h (horário de Brasília).

Dos 16 classificados, apenas o Sport não disputa a Série. A equipe pernambucana eliminou o Coritiba, único da primeira divisão eliminado na terceira fase. Nas oitavas, todos os times poderão se enfrentar, uma vez que não há divisão de potes no sorteio que definirá os duelos.

Os 16 times classificados às oitavas de final

América-MG (eliminou o Nova Iguaçu-RJ)

Athletico-PR (eliminou o CRB-AL)

Atlético-MG (eliminou o Brasil de Pelotas-RS)

Bahia (eliminou o Volta Redonda-RJ)

Botafogo (eliminou o Ypiranga-RS)

Corinthians (eliminou o Remo-PA)

Cruzeiro (eliminou o Náutico)

Flamengo (eliminou o Maringá-PR)

Fluminense (eliminou o Paysandu-PA)

Fortaleza (eliminou o Águia de Marabá-PA)

Grêmio (eliminou o ABC-RN)

Internacional (eliminou o CSA-AL)

Palmeiras (eliminou o Tombense-MG)

Santos (eliminou o Botafogo-SP)

São Paulo (eliminou o Ituano-SP)

Sport (eliminou o Coritiba)