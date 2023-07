Copa do Mundo: seleção feminina começa a trabalhar na Austrália

Equipes tradicionais como o Vasco da Gama e o Sport Recife virão para Campo Grande para Taça Brasil Sub-15 neste mês

Importante competição das categorias de base do futsal nacional, a 26ª Taça Brasil Sub-15 de Futsal Masculino – Divisão Especial começa neste domingo, no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão.

O torneio contará com pelo menos 15 equipes, que jogam em busca do título do dia 9 até o dia 15 de julho. Os jogos devem ter início às 12h30min, seguindo até o fim da tarde. A competição terá a participação de três clubes de Mato Grosso do Sul.

Atual bicampeão estadual de futsal da categoria, o Colégio Tic Tac/AAEP é o clube sediante da taça na Capital. A segunda vaga destinado a Campo Grande foi preenchida pelo Juventude AG/Bayern, que ficou na terceira colocação do estadual no ano passado.

A desistência do time Uirapuru (MT), segundo a entidade organizadora do evento, a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), abriu uma terceira vaga para um clube do Estado, que ficou para o Instituto Ismaily 31, da cidade de Ivinhema. Seu fundador é o jogador de futebol Ismaily dos Santos, ex-Shakhtar Donetsk, que joga atualmente no Lille, da França.

Os representantes de Mato Grosso do Sul terão pela frente alguns clubes tradicionais do futebol, como o Vasco da Gama, o Sport Recife (PE) e o Clube do Remo (PA).

Além dos clubes informados, equipes de todas as regiões do País disputarão a Taça Brasil em Campo Grande, como Drummond/Cianorte (PR), Iate Clube (PI), Apama (SC), Brisas Futebol Clube (GO), Clube Campestre (PB), entre outros.

COLÉGIO TIC TAC/AAEP

Tradicional colégio da base do futsal de Mato Grosso do Sul, a modalidade tem equipes que disputam as competições de futsal representando o Colégio Tic Tac há mais de 20 anos.

Desde 2015, com a chegada do treinador Luis Gustavo Paiva, o clube é figurinha carimbada nas principais competições do Estado.

Ao Correio do Estado, o treinador do Colégio Tic Tac/AAEP falou sobre a expectativa do desempenho da equipe nesta Taça Brasil.

“Com essa equipe estamos indo para a terceira participação em Taças Brasil de Futsal. Nossa preparação está intensa desde o início do ano. O grande diferencial dessa equipe é o entrosamento, jogam juntos desde os sete anos de idade, desde então eles vêm crescendo juntos e conquistando títulos no decorrer dessa caminhada, é uma geração vitoriosa. Conseguimos nos organizar e planejar os treinos, não tem moleza um dia sequer”, declarou Paiva.

Em 2019, o Tic Tac terminou no 3° lugar da Taça Brasil Sub-11 – 1ª Divisão. Ano passado, o colégio acabou perdendo nas quartas de final na Taça Brasil de Futsal Sub-14 Divisão Especial, para o Clube do Remo.

“Este ano buscamos chegar pelo menos entre os quatro primeiros, com a força da nossa torcida. Não digo que somos favoritos, mas sei que temos potencial para fazer uma grande competição, podemos competir com as equipes mais tradicionais, como Vasco da Gama e Sport Recife, representando bem nosso estado”, analisou o treinador.

FORMATO DE DISPUTA

A 26ª Taça Brasil Sub-15 de Futsal Masculino – Divisão Especial deve contar, em Campo Grande, com três grupos formados por até cinco equipes. Na etapa classificatória, jogam todos contra todos dentro dos grupos, classificando o primeiro colocado de cada chave e o melhor índice técnico entre os segundos colocados dos três grupos.

Quatro equipes se classificam para o mata-mata na fase semifinal. Será considerado, para fins de formação dos grupos, o índice técnico geral (maior quociente da divisão do número de pontos ganhos pelo número de jogos) entre os primeiros colocados de cada grupo da etapa classificatória para chaveamento.

Na semifinal, se o melhor índice técnico entre os segundos colocados for do mesmo grupo do primeiro melhor índice técnico, o chaveamento será invertido, com o terceiro melhor entre os primeiros colocados.



A partir das semifinais, o confronto é de jogo único até a final da competição, que será disputada no dia 15, um sábado.

SAIBA

Para poder participar da Taça Brasil de Clubes Sub-15, a equipe Escolinha Bayern de Futsal, de Campo Grande, jogará com o nome do clube Juventude AG, que tem sede no município de Dourados, em parceria para essa competição oficial do calendário da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).