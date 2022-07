Após dois anos, a “Copa Saúde Cassems de Futebol Society” está de volta! As equipes interessadas em participar da 13ª edição do maior campeonato de servidores públicos de Mato Grosso do Sul podem se inscrever até o dia 31 de julho. A abertura da Copa está prevista para o dia 21 de agosto.

O campeonato, realizado desde 2008, foi suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia de Covid-19, mas retorna agora com o objetivo de sempre: promover a saúde e a qualidade de vida!

O campeonato oferecerá quatro modalidades: Livre, Veterano, Feminino e Master. O valor da inscrição é R$ 400,00.

Para participar da “Copa Saúde Cassems de Futebol Society”, os atletas devem ser associados titulares da Cassems, ou seja, servidores públicos estaduais. Também podem se inscrever beneficiários dependentes naturais, agregados do titular Cassems e participantes dos quadros permanentes dos municípios de Mato Grosso do Sul, respeitando o limite máximo de 5 (cinco) inscritos nessas condições, por equipe, exceto para a equipe feminina, que poderá inscrever até 7 (sete) atletas e ainda 2 (duas) convidadas.

Cada equipe terá direito de inscrever até o limite de 20 (vinte) atletas até o encerramento da primeira fase. O técnico ou responsável pela equipe deverá enviar a lista de atletas em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antecedentes ao jogo, via site da Cassems, contendo dados pessoais e foto. O atleta deverá efetuar sua inscrição apresentando o atestado médico que comprove sua condição clínica e aptidão para a prática desportiva, cuja data de emissão não seja maior que 90 (noventa) dias, não sendo ainda admitido outros documentos diversos tais como TAF, avaliação por profissional de educação física, etc.

Informações:

Priscila Honório: 67 99235-5881

Wilson Xavier: 67 99965-8908