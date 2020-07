Dados do balanço de ações do Comando de Operações Penitenciárias (COPE),que atua como força de reação da Agepen, apontam que no primeiro semestre deste ano, foram realizadas mais de 1,7 mil escoltas policias, totalizando a movimentação de mais de 3,8 mil reeducandos.

Dentre as atividades estão intervenções em unidades penais de MS, transferências de presos em todo o estado e escoltas de saúde de internos da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, na capital. Conforme o relatório, de janeiro a junho foram realizadas 1.744 escoltas, com 3.838 pessoas privadas de liberdade movimentadas, além de nove intervenções prisionais em unidades penais do estado.

De acordo com o comandante do COPE, policial penal João Bosco Correia, outra importante atribuição do grupo é o recebimento de presos no Aeroporto Internacional de Campo Grande, advindos de diversas localidades do país, inclusive presos de alta periculosidade provenientes de presídios federais.