Copiloto da VoePass pediu para dar “potência” à aeronave, diz TV

Copiloto da VoePass pediu para “dar potência” antes da queda do avião na última sexta-feira (9) com 62 vítimas em Vinheto/SP. Num dos diálogos ao perceber que o avião perdia sustentação, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva questionou o piloto, Danilo Santos Romano, o que estava acontecendo naquele momento. O copiloto disse que era preciso “dar potência” para impedir a queda, segundo os dados da “caixa-preta”. Os áudios e a transcrição das gravações foram revelados pelo Jornal Nacional, da TV Globo.

ETAPAS SEGUINTES

Com a conclusão da Ação Inicial, em Vinhedo (SP), na segunda-feira (12/08), a investigação agora avança para a fase de Análise de Dados. Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros.

O CENIPA reitera a intenção e previsão de divulgar, no prazo estimado de 30 dias, o Relatório Preliminar com dados factuais do acidente aeronáutico.