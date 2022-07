Que os copos descartáveis de café estão com os dias contados, isso todo mundo já sabia. De lá para cá uma infinidade de opções foram surgindo, mas agora uma empresa decidiu aproveitar esse gancho e utilizar a borra do café, que normalmente seria descartada. para garantir mais sustentabilidade nessa hora sagrada com muita originalidade.

A Copo Kreis (que na tradução livre do alemão significa “copo circular” em referência ao processo de fazer parte de uma economia circular, parte da premissa de “dar uma segunda vida ao café”) já está em fase de produção e utiliza de matéria prima a borra de café e materiais vegetais para criar uma substância resistente. São duas opções de design: um copo de café com tampa para viagem e uma xícara de café. Ambos totalmente reutilizáveis, laváveis inclusive em máquinas de lavar louça e possuem paredes duplas para isolamento térmico. Totalmente biodegradáveis, eles ainda mantêm aquele cheiro de café exclusivo por conta da borra.

“Assim como a maioria de vocês, tomamos café todas as manhãs e ficamos com um filtro de café sujo contendo restos de café molhados que precisam ser descartados. Assim como os copos de papel descartáveis, essa borra de café acabam em um aterro sanitário, onde leva meses para se decompor. Como experimento, começamos a acumular diariamente esse “resíduo” em nossa casa e chegamos a 4 quilos de borra de café em um mês. Não conseguíamos parar de pensar em todas as borras de café jogadas fora nas cafeterias e nos perguntamos: ‘E se esse lixo não for mesmo para ser lixo? Assim nasceu nosso copo’”, diz o site do projeto.