Nesta quarta-feira (1º), a comarca de Dourados será a segunda do interior de MS a receber o espetáculo Concerto de Natal, uma apresentação marcante que tem encantado os espectadores. Desde o dia 24 de novembro os coralistas estão se apresentando e já foram intensamente aplaudidos no Tribunal de Justiça, no Fórum da Capital, no Centro Integrado de Justiça (Cijus) e em Três Lagoas.

Essa é a primeira vez que um Concerto de Natal do Coral do TJMS é levado para comarcas do interior e apresentado de forma aberta para o público e a sociedade local. Em Dourados, o espetáculo será apresentado em frente ao prédio do Fórum, a partir das 19 horas.

A juíza Larissa Ditzel Cordeiro Amaral, diretora do Foro da comarca de Dourados, lembrou que aquele que precede o último dia de cada ano é naturalmente um período de reflexão e à medida em que o final deste ano de 2021 se avizinha cresce a certeza de se ter muito pelo que agradecer.

“Atravessamos tempos conturbados, repletos de perdas, incertezas e inseguranças das mais variadas ordens relacionadas a um inimigo invisível e inesperado que nos têm exigido esforço, resiliência, humildade e humanidade como preço para seguirmos em frente. No âmbito do Poder Judiciário é tempo de agradecer a cada servidor, colaborador, juiz de direito e desembargador pela dedicação ao cumprimento e alcance destes requisitos. A bela apresentação deste coral é graça e agradecimento”, garantiu.

Ressalte-se que o projeto foi idealizado pela administração do Des. Carlos Eduardo Contar para levar esperança por meio da música, e tem no repertório músicas instrumentais e cantadas de compositores famosos como Mozart, Massenet, Bach, Handel, entre outros. Na programação estão incuídos duetos, solos e clássicos natalinos.

Depois de Dourados a apresentação será em Corumbá. Nas três apresentações anteriores havia entre os espectadores servidores, familiares, convidados, magistrados, autoridades e pessoas da sociedade sul-mato-grossense, que prestigiaram o momento de congraçamento em família, em completo clima de Natal.

Liderados pelo maestro Nillo Cunha, os integrantes do coral prometem um espetáculo ainda mais contagiante que as apresentações musicais anteriores para os douradenses. Ao final do concerto, as luzes que iluminarão o prédio do Fórum durante o período natalino serão acesas.

A programação completa da temporada 2021 dos concertos está disponível no link https://www.tjms.jus.br/concerto-de-natal

Saiba mais – Criado em julho de 1989, o Coral do TJMS era integrado por funcionários e ex-funcionários da Secretaria do Tribunal de Justiça, e já se apresentou em festivais de Campo Grande (IV Festival de Coros do Centro-Oeste, em julho de 1990) e Dourados (X Festival de Corais de Dourados, em novembro de 1990).

Após um período de recesso, o Coral foi reativado em março de 2013, composto por funcionários do Poder Judiciário de MS. A atividade que deveria ser somente para unir os servidores, trazendo qualidade de vida, mostrou resultados tão expressivos que as apresentações são constantes e não somente em solenidades do Poder Judiciário.

Em 2021, inova mais uma vez, agregando vozes de pessoas de outros órgãos e amigos, com objetivo de realizar o Concerto de Natal Coral do TJMS e Amigos para abrilhantar o fim de ano do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e de quem prestigiar o evento, aberto ao público em geral.

O Coral do TJMS se dedica a um repertório que abrange desde o canto gregoriano ao período contemporâneo, músicas nacionais e internacionais, erudita, folclórica, popular e sacra. É um espaço de convivência e de sensibilidade onde se constroem novos sentidos musicais, novas belezas, novas técnicas e posturas de vida com a participação dos servidores do Judiciário.

Os coralistas são liderados pelo maestro Nillo Cunha, que fortaleceu as relações interpessoais dos servidores do Poder Judiciário, em razão de suas habilidades como conhecimento musical, domínio das técnicas de regência e ensaio, técnicas de emissão vocal, didática, entre outros. Nillo construiu uma empatia com os membros do Coral e o público por meio de seus gestos, olhar e expressão facial, chamando atenção com seus momentos de leveza e grandiosidade nas apresentações.

Integram o Coral para as apresentações natalinas Anderson Sousa Nogueira, Ademar Sandim, Alice Caroline de Lima Oliveira Cunha, Antônia B.S. Castro, Arquimedes L. Sobrinho, Bruno Abrahão de Araújo, Bruna Boeira, Caroline de Andrade Kratz, Carmen Regina Samogin, Christiane Pádoa, Cristiane Moreno, Claiton Loureiro Ribeiro, Dionízio Gomes Avalhaes, Edson de Pinho, Edmar Antonio Francelino dos Santos, Enilda Machado Maranhão da Rosa, Gláucia Barbosa Franco Alves, Gilce de Freitas Homvich, Josony Silva Gonçalves, José Carlos Francisco da Silva, Kaithe Adolfina F.S. Sena, Leonardo Torres de Lima, Maria Ednalva do Nascimento, Marcos Antonio Dias Nunes, Maria Cecília Franco Caldeira, Maria Helena de Lima, Marcia Regina Soares Pereira, Maria Lúcia S. Ferreira, Maristela Pereira de Freitas, Mirian Ana dos Santos Soares, Myriam Adriana Padoa Sakaguti, Mônica Silvério Salles Lopes, Reneé Adler, Renata S. Queiroz Nakamura, Ricardo Augusto Nogueira Alves, Ricardo Augusto Rodrigues Ramalho, Rose de Andrade Kratz, Sarah Aline Anicesio Bernal, Sara de Souza Maciel Nogueira, Sinaldo Cruz de Freitas, Sirley B.G. Vitti, Sônia Pazeto Rodrigues Ramalho, Soraia Costa de Carvalho, Suely Luiz Guimarães da Rosa, Thais Dalmolin Cervo Yamakawa, Tatiana Lélis Lima, Tayna da Silva Nunes, Thiago Angelino da Silva Souto, Valéria de Lima Couto e Vitor Corrêa de Oliveira.