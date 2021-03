Os norte-coreanos lançaram na manhã dessa quinta-feira (25), hora local, dois mísseis balísticos, arma proibida por uma convenção do Conselho de Segurança da ONU. Há um ano o regime de Kim Jong-un não fazia testes com mísseis balísticos. A informação foi confirmada pelos governos do Japão e da Coreia do sul. O primeiro-ministro Yoshihide Suga se manifestou dizendo que a ação deve ser encarada como uma ameaça à segurança e à paz na região. Embora os mísseis não tenham entrado em território japonês, caindo no mar.