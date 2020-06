A Redação da BOCADOPOVONEWS acaba de receber a informação do primeiro caso suspeito de COVID-19 em Corguinho/MS. Trata-se de uma pastora de uma igreja. Ela teria ido cuidar da filha em Dourados o novo epicentro do coronavírus. E ao retornar ao município voltou provavelmente contaminada. A mesma ainda participou de um culto no final de semana. A prefeita de Corguinho, Marcela Ribeiro Lopes já estuda um decreto nesta de terça-feira (2) aumentando a fiscalização na cidade, quanto a prevenção ao novo coronavírus.